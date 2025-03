Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Einbruch in Schule/Wer hat etwas bemerkt?

Rüsselsheim (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Montag (31.03.) in die Max-Planck-Schule in der Joseph-Haydn-Straße ein. Nachdem sich die ungebetenen Besucher unter Anwendung von Gewalt Zutritt in die Schule verschafften, beschädigten sie zwei Rauchmelder und ein Schulskelett. Entwendet wurde nichts. Der Schaden beläuft sich nach erster Schätzung auf rund 1000 Euro.

Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei in Mörfelden-Walldorf (Kommissariat 41) nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 96105/4006-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell