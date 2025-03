POL-DA: Bischofsheim: Wertstoffhof im Visier von Einbrechern

Rüsselsheim (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Montag (31.03.) in die Max-Planck-Schule in der Joseph-Haydn-Straße ein. Nachdem sich die ungebetenen Besucher unter Anwendung von Gewalt Zutritt in die Schule verschafften, beschädigten sie zwei Rauchmelder und ein Schulskelett. Entwendet wurde nichts. Der Schaden beläuft sich nach erster Schätzung auf rund 1000 Euro. Vor diesem Hintergrund sucht ...

