Darmstadt (ots) - Weil er berauscht am Steuer eines Autos mit geklauten Kennzeichen saß, muss sich ein 53-jähriger Mann nach einer Verkehrskontrolle in der Pallaswiesenstraße am Montagmorgen (31.3.) in mehreren strafrechtlichen Verfahren verantworten. Gegen 4 Uhr stoppte ein Streifenteam ein Auto zur Kontrolle. ...

