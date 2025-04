Darmstadt (ots) - Bislang unbekannte Täter nahmen ein Fahrzeug in der Berliner Straße ins Visier und entwendeten daraus mehrere Werkzeuge sowie Baumaterialien. Zwischen Sonntagmittag (30.3.) etwa 13.00 Uhr und Montagmorgen (31.3.) etwa 7.00 Uhr gelangten die Täter auf ungeklärte Weise in das blaue Auto. Im Anschluss flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte ...

