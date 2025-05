Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Ohne Führerschein und Fahrerlaubnis gefahren

Werdum - Unfall beim Überholen

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Ohne Führerschein und Fahrerlaubnis gefahren

Polizeibeamte in Wittmund haben am Sonntag einen Motorradfahrer angehalten und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der 26 Jahre alte Fahrer keine erforderliche Fahrerlaubnis besaß und das Fahrzeug zudem nicht zugelassen war. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Werdum - Unfall beim Überholen

Ein Autofahrer verursachte am Samstag in Werdum einen Unfall. Ein 78-jähriger Hyundai-Fahrer war gegen 16.40 Uhr auf der Straße Klein Husums in Richtung Buttforde unterwegs. Kurz vor der Brücke Altharlinger Sieltief setzt der Fahrer zum Überholen eines Busses an. Erst während des Überholvorgangs bemerkte er den entgegenkommenden 22-jährigen Opel-Fahrer, welcher bereits geistesgegenwärtig sein Fahrzeug abbremste. Der 78-Jährige wich nach rechts aus, touchierte dabei den Bus und links den Opel, der bereits fast vollständig zum Stillstand gekommen war. Die 76 Jahre alte Beifahrerin im Hyundai wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl der Hyundai als auch der Opel mussten abgeschleppt werden. Der Schaden aller drei Fahrzeuge wurde auf 35 000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell