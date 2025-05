Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Weidestromgerät gestohlen/Aurich - In Lagerhalle eingebrochen/ Leezdorf - Unfall beim Abbiegen /Großefehn - Auto stark beschädigt und geflüchtet

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Weidestromgerät gestohlen

In Südbrookmerland wurde ein Weidestromgerät gestohlen. Das Elektrozaungerät stand auf einer Tierweide an der Ecke Oberer Querweg/Dritter Meedeweg. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag 19 Uhr und Samstag, 19 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Aurich - In Lagerhalle eingebrochen

Am Sonntag sind Unbekannte in eine Lagerhalle in Aurich eingebrochen. Die Täter verschafften sich unerlaubt Zutritt zu der Halle in der Fockenbollwerkstraße. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die zwischen 0.30 Uhr und 19.15 Uhr, auffällige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606215 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Leezdorf - Unfall beim Abbiegen

In Leezdorf hat es am Sonntagmorgen einen Unfall gegeben. Ein 23-jähriger Kia-Fahrer fuhr gegen 9 Uhr auf der Straße Am Sandkasten aus Richtung Rechtsupweg. Als er in den Adeweg einbog, übersah er den entgegenkommenden 35 Jahre alten Hyundai-Fahrer. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der 35-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Großefehn - Auto stark beschädigt und geflüchtet

Ein Unfallverursacher ist am Samstag in Großefehn geflüchtet. Auf einem Supermarktparkplatz in der Kanalstraße Süd stieß zwischen 16 Uhr und 17.30 Uhr ein derzeit unbekannter Autofahrer gegen das Heck eines weißen Mercedes-Benz. Der Zusammenstoß war so stark, dass sogar kurze Zeit später die Stoßstange abfiel. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Aurich bittet unter 04941 606215 um Zeugenhinweise.

