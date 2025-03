POL-HS: Seitenscheibe eingeschlagen

Übach-Palenberg-Scherpenseel (ots) - Ein an der Straße Viehweg parkendes Fahrzeug geriet am Mittwoch (26. März), gegen 00 Uhr, aus bislang unbeklärter Ursache in Brand. Dieser konnte durch die hinzu gerufene Feuerwehr gelöscht werden. An dem Pkw entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

