Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien: Vorfahrtsverletzung beim Einbiegen auf Landstraße

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 04.03.2025, gegen 07:30 Uhr, ist es auf der L 146 im Bereich Menzenschwand zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Eine 59-jährige Pkw-Lenkerin befuhr in Menzenschwand die Kreisstraße 6522 und wollte an der dortigen Einmündung auf die L 146 einfahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem bevorrechtigten 38jähringe Lenker eines Kleintransporter, welcher ordnungsgemäß auf der Landstraße unterwegs war. Die Fahrzeuglenkerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell