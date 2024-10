POL-PDNW: Verkehrskontrolle

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am Montag, den 27.10.2024 ca. zwischen 11:15 Uhr und 15:30 Uhr, wurden aus einem vermutlich unverschlossenen Pkw in der Schütt diverse Gegenstände gestohlen. Darunter waren u.a. Bargeld, ein Mobiltelefon und eine Jacke. Es waren keine Aufbruchspuren oder entsprechende Beschädigungen am Fahrzeug festzustellen. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt. Rückfragen bitte an: ...

