Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wiederholt negativ aufgefallen...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... ist ein 40-Jähriger aus Haßlocher, welcher am 28.10.2024 um 12:25 Uhr mit seinem BMW in der Talstraße in 67434 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Während der Kontrolle konnte nämlich festgestellt werden, dass der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheines ist und unter dem Einfluss von Amfetamin und Metamfetamin stand. Der Haßlocher ist bereits schon zwei Mal wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis in der Vergangenheit in Erscheinung getreten. Während der Durchsuchung konnte des Weiteren eine geringe Menge Amfetamin in dem Rucksack des BMW-Fahrers aufgefunden und sichergestellt werden. Dem 40-Jährigen wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und dessen Fahrzeug mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt. Nun kommen auf diesen Straf-, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell