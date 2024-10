POL-PDNW: Gegenstände aus Fahrzeug gestohlen

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 25.10.2024 gegen 11:00 Uhr wurde eine 59-Jährige bei einem Verkehrsunfall in der Richard-Wagner-Straße in Freinsheim verletzt. Ein 30-Jähriger musste mit seinem Ford Transit verkehrsbedingt bremsen. Die hinter ihm fahrende 59-Jährige konnte mit ihrem E-Bike vermutlich jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr zwischen dem Ford und einem am rechten Fahrbahnrand befindlichen Pflanzkübel ...

