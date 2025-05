Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall und Kupfer entwendet

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall nach medizinischem Notfall

Am Montagabend gegen 20:45 Uhr befuhr ein 61-jähriger Audi-Fahrer die A6 in Richtung Nürnberg auf dem rechten Fahrstreifen. Aufgrund eines medizinischen Notfalls kam der 61-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Leitpfosten. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro. Der 61-Jährige wurde schwer verletzt zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.

Rosengarten: Kupfer entwendet

Am Montagabend gegen 19:20 Uhr entwendeten mehrere Diebe etwa 100 Kilogramm Kupfer von einer Baustelle in der Gotthilf-Wolf-Straße. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell