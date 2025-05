Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung für den Rems-Murr-Kreis vom 13.05.2025

Aalen (ots)

Fellbach: Versuchter Einbruch in Spielhalle, Polizeihubschrauber zur Tätersuche im Einsatz

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde gegen 01:30 Uhr ein Einbruch in eine Spielhalle in der Schorndorfer Straße gemeldet. Der unbekannte Täter war mit einem dunklen Kapuzenpulli und weißen Turnschuhen bekleidet. Er flüchtete vor Eintreffen der Polizeistreifen. Zur Suche nach dem Täter waren ein Polizeihubschrauber (zwischen 02:12-02:39 Uhr) und vier Polizeistreifen im Einsatz. Mögliche Zeugen, die den Täter gesehen haben, werden gebeten sich unter der Nummer 0711/57720 beim Polizeirevier Fellbach zu melden.

