Diebstahl aus Keller - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (8.12./9.12.24) entwendeten unbekannte Täter Werkzeuge aus einem Kellerabteil eines Geschäfts in Scharbeutz. Zur Aufklärung des Tatgeschehens sucht die Polizei nach Zeugen.

Seit Dienstag ermittelt die Polizei in Scharbeutz in diesem Fall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag zum Diebstahl aus einem Kellerraum eines Geschäfts in der Strandallee. Dabei wurden hochwertige Werkzeuge und Geräte entwendet, für deren Abtransport die unbekannten Täter vermutlich ein Fahrzeug genutzt haben.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Polizeistation Scharbeutz sucht nun nach Zeugen, die in besagter Nacht verdächtige Personen, Fahrzeuge oder andere ungewöhnliche Aktivitäten im Bereich der Strandallee in Höhe der Seebrücke Haffkrug bemerkt haben und zur Tataufklärung beitragen können.

Informationen an die Polizei werden unter der Rufnummer: 04503-35720 oder alternativ als E-Mail an: Scharbeutz.PSt@polizei.landsh.de entgegen genommen.

