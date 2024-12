Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Kücknitz

Wer hat sein Geld im Bus verloren?

Lübeck (ots)

Am vergangenen Montag (09.12.2024) fand ein 46-jähriger Mann aus Lübeck in einem Bus der Linie 39 mehrere Geldscheine auf einem Sitzplatz. Der Mann gab das Geld bei der Polizeistation Kücknitz in amtliche Verwahrung. Die Polizei sucht nun nach dem rechtmäßigen Eigentümer.

Um die Mittagszeit des letzten Montags fuhr der 46-jährige Lübecker mit einem Bus der LVG, Linie 39, aus Lübeck in Richtung Roter Hahn. Nachdem ein neben ihm sitzender Fahrgast ausgestiegen war, fand der Mann ein paar lose Geldscheine mit einem Gesamtwert im dreistelligen Bereich auf dem Sitz neben ihm. Der Lübecker nahm das Geld an sich und übergab es anschließend den Beamten der Polizeistation Kücknitz.

Dank des ehrlichen Finders kann das Geld so nun dem rechtmäßigen Eigentümer übergeben werden. Weil eine Identifizierung anhand der Videoaufzeichnung noch nicht möglich war, wird die Person gebeten, sich mit der Polizeistation in Kücknitz in Verbindung zu setzen. Zu erreichen ist die Station telefonisch über die Rufnummer 0451-1317300 oder per Email: kuecknitz.pst@polizei.landsh.de.

