Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Betäubungsmittel aus dem Verkehr gezogen

Görlitz, BAB 4 (ots)

Am Sonntag zog die Bundespolizei bei ihren Grenz- bzw. Fahrzeugkontrollen auf der Autobahn bei Görlitz in zwei Fällen Betäubungsmittel aus dem Verkehr. In dem Zusammenhang muss sich nun ein 44-Jähriger aus Polen möglicherweise wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. In seinem Gepäck ist eine Substanz gefunden worden (ca. drei Gramm), bei der sich aller Wahrscheinlichkeit nach um Amphetamin handelt. Einem 33-Jährigen aus Polen wird der Verstoß gegen das Konsumcannabisgesetz vorgeworfen. In seiner Bauchtasche fanden die Fahnder eine mehr als zulässige Menge Cannabis. Gegen die Beschuldigten ermittelt nun der Zoll.

