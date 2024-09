Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Germersheim (ots)

Am Montagabend beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer ein auf dem Parkplatz in der Rudolf-v.-Habsburg-Straße geparkten PKW und flüchtete unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der 07274/9580 oder über pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

