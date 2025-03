Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Mit verbotenem Pfefferspray in der Jackentasche in die Polizeikontrolle

Görlitz, BAB 4 (ots)

Am Sonntagabend rollte ein polnischer Kleintransporter über die Kontrollspur in die Kontrollposition, die auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße eingerichtet ist. Als sich die Einsatzkräfte dann den Beifahrer etwas genauer anschauten, irritierte sie eine Wölbung im Bereich seiner Jacke. Für die Wölbung hatte schließlich ein nicht zugelassenes Reizstoffsprühgerät gesorgt, welches der 23-Jährige an der Stelle aufbewahrte. Eine Anzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz ist nun das Ergebnis dieser Polizeikontrolle.

