Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 39-Jähriger attackiert Güstrower Polizeibeamte mit Schlagring und Fußtritten

Landkreis Rostock/Güstrow (ots)

Mehrere Beamte der Polizei Güstrow sind in der vergangenen Nacht im Kontext einer Personenkontrolle durch einen 39-jährigen Russen durch Schläge mit einem aufgesetzten Schlagring sowie Fußtritten leicht verletzt worden.

Anlass des Personenkontrolle ist nach vorliegenden Angaben die Mitteilung eines Zeugen, dass der sich auffällig verhaltende Tatverdächtige gegen 00:20 Uhr mit einem Teleskopschlagstock die Güstrower Buslinie 200 bestiegen haben soll. Unmittelbar nach deren Eintreffen zeigte der in Güstrow wohnhafte Mann sofort eine ablehnende, unkooperative Haltung gegenüber den Einsatzkräften. Als die Beamten ihn durchsuchten griff er nach einem in der Kleidung versteckten Schlagring und schlug damit unvermittelt auf die Polizisten ein. Einer Beamtin trat der Tatverdächtige gegen den Oberkörper. Dennoch gelang es den äußerst aggressiven Mann zu überwältigen und mittels Handfessel zu fixieren. Eine Durchsuchung ergab zudem den Fund eines Baseballschlägers aus Metall, der im hinteren Hosenbund versteckt war, eine Teleskoplampe und Betäubungsmittel. Alle Gegenstände wurden sichergestellt. Nach einer Blutprobenentnahme erfolgte die temporäre Unterbringung des Mannes in polizeilichem Gewahrsam. Im Kontext der Angriffe wurden drei Beamte durch Schürfwunden im Gesicht, Prellungen im Brustbereich und an der Hand leicht verletzt.

Die weiteren Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei Güstrow.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell