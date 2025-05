Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Bewohnerin überrascht Einbrecher - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Dienstag, gegen 14.45 Uhr, unbemerkt Zutritt in ein Mehrparteienhaus in der Wendtstraße.

Anschließend gelangte er offenbar über eine unverschlossene Wohnungstür in eine Wohnung im dritten Obergeschoss. Der Eindringling wurde in der Folge durch die Bewohnerin überrascht, weshalb er vermutlich ohne Beute flüchtete.

Der Täter wird als ein etwa 170 cm großer, schlaksiger Mann mit hellem Teint beschrieben. Er soll weite Jeans, ein beiges Oberteil mit grüner Rücken-Aufschrift sowie eine beige Baseball Cap getragen haben.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Karlsruhe unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

