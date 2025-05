POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Karlsruhe (ots) - Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht am Dienstagmittag in Waldbronn bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Nach bisherigem Kenntnisstand war eine 68-jährige Radfahrerin gegen 11:30 Uhr auf der Talstraße in Richtung Kinderschulstraße unterwegs. Ein bislang unbekannter Fahrer eines vermutlich hellen Kleinwagens mit Karlsruher Kennzeichen soll ...

