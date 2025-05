Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Radfahrerin bei Überholmanöver verletzt - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht am Dienstagmittag in Waldbronn bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Nach bisherigem Kenntnisstand war eine 68-jährige Radfahrerin gegen 11:30 Uhr auf der Talstraße in Richtung Kinderschulstraße unterwegs. Ein bislang unbekannter Fahrer eines vermutlich hellen Kleinwagens mit Karlsruher Kennzeichen soll die Frau im Bereich einer Engstelle überholt und dabei offenbar den notwendigen Seitenabstand nicht eingehalten haben. In der Folge stürzte die Velo-Lenkerin zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt wurden.

Der Pkw-Fahrer, der laut Zeugenaussagen circa 70 Jahre alt sein soll, hielt ersten Angaben zufolge nur kurz an, entfernte sich anschließend jedoch unerkannt vom Unfallort.

Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 0721 944840 zu melden.

