POL-KN: (Konstanz) Polizei zieht stark betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr - 36-Jähriger mit über 2,4 Promille unterwegs (27.04.2025)

Heiligenbronn (ots) - Ein Unbekannter hat am Samstag in der Zeit von 13.45 Uhr bis 14.15 Uhr das hintere Kennzeichenschild RW-SB 8187 an einem Auto entwendet, das auf dem Waldparkplatz zwischen Heiligenbronn und Waldmössingen abgestellt wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizerevier Schramberg unter Tel. 07422 27010 entgegen Rückfragen bitte an: ...

mehr