Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, A81, Lkr. Konstanz) 38-Jährige bei Auffahrunfall verletzt (26.04.2025)

Engen, A81, L194 (ots)

Eine Person ist bei einem Auffahrunfall auf der Abfahrt der Autobahn 81 auf die Landesstraße 194 verletzt worden. Ein 51-jähriger Skodafahrer war hinter einem 35-jährigen Peugeotfahrer auf der Abfahrt der A81 in Richtung L194 unterwegs. An der Einmündung prallte der Skoda in das Heck des Peugeot, wobei die 38 Jahre alte Beifahrerin des vorausfahrenden Autos infolge der Kollision Verletzungen erlitt. Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich vor Ort um die Frau. An den beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von je etwa 2.000 Euro.

