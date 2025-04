POL-KN: (Deißlingen, Lkr. RW) Auseinandersetzung in der Rottweiler Straße (26.04.2025)

Engen (ots) - Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstag gegen 12.45 Uhr in der Engener Dorfstraße gekommen. Ein 83-jähriger Mitsubishi-Fahrer befuhr die Dorfstraße in Richtung Binningen und übersah beim Abbiegen nach links in eine Grundstückseinfahrt, einen 35-jährigen entgegenkommenden Motorradfahrer. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge zog sich der Motorrad-Fahrer ...

