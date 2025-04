Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. KN) Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt (27.04.2025)

Engen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstag gegen 12.45 Uhr in der Engener Dorfstraße gekommen. Ein 83-jähriger Mitsubishi-Fahrer befuhr die Dorfstraße in Richtung Binningen und übersah beim Abbiegen nach links in eine Grundstückseinfahrt, einen 35-jährigen entgegenkommenden Motorradfahrer. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge zog sich der Motorrad-Fahrer schwere Verletzungen zu. Die 89-jährige Beifahrerin im Mitsubishi zog sich leichte Verletzungen an Nase und Hand zu. Ein Rettungswagen verbrachte den 35-jährigen Motorrad-Fahrer zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Am Motorrad entstand Sachschaden von ca. 10.000 EUR, am PKW von ca. 20.000 Euro. Neben einem Rettungswagen und Notarzt, befanden sich 3 Kräfte der Feuerwehr vor Ort. Zur Verkehrsunfallaufnahme wurde eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Singen und des Verkehrsdienstes Mühlhausen-Ehingen eingesetzt.

