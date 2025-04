Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen, Lkr. RW) Unbekannte werfen Scheibe ein (25.04.2025)

Vöhringen (ots)

Zu einer Sachbeschädigung ist es am Freitag gegen 21.15 Uhr in der Hofäckerstraße in Vöhringen gekommen. Bislang unbekannte Täter warfen mit einer Glasflasche die Fensterscheibe des ehemaligen Busunternehmens ein und flüchteten unerkannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- EUR.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07423 81010 beim Polizeirevier Oberndorf zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell