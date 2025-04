Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Lkrs. Schwarzwald-Baar-Kreis) Rollerfahrer flüchtet vor Polizei und verursacht einen Unfall bei dem er sich schwer verletzt (25.04.2025)

Konstanz (ots)

Am 25.04.2025, gegen 16 Uhr, fiel einer Streife des Polizeireviers Donaueschingen im Gegenverkehr ein Roller in Donaueschingen in der Brigachtalstraße auf. Dieser war mit zwei Personen besetzt, wovon jedoch nur der Sozius einen Helm trug. Nachdem der Streifenwagen wendete und die Rollerbesatzung einer Verkehrskontrolle unterziehen wollte, stellten sie zusätzlich fest, dass an dem Roller kein Kennzeichen angebracht war. Auf jegliche Anhaltesignale der Polizei reagierte der Rollerfahrer nicht. Nach einer kurzen Hinterherfahrt mit dem Polizeifahrzeug, bog der Roller auf einen Fußweg ab, sodass er kurz zu Fuß verfolgt werden musste. Danach brach der Blickkontakt zum Roller ab. Kurz darauf konnte der Roller im Rahmen der Fahndung verunfallt an der Kreuzung Neue-Wolterdinger-Straße/Hagelrainstraße festgestellt werden. Dort nahm er nach jetzigem Ermittlungsstand einem ordnungsgemäß fahrenden Pkw-Lenker die Vorfahrt und kollidierte mit der Front des Pkws. Hierbei entstand an dem Pkw Sachschaden in Höhe von ca. 6.500 Euro. Beim Roller dürfte es sich um einen wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro handeln. Der Rollerfahrer und sein Sozius ergriffen nach dem Unfall sofort fußläufig die Flucht und konnten zunächst unbekannt entkommen. Der verantwortliche Rollerfahrer sowie sein Sozius konnten wenig später ermittelt werden. Dabei wurde bekannt, dass sich der Rollerfahrer schwere Verletzungen zuzog und ihn ein Krankenhaus zur Behandlung stationär aufnahm. Gegen ihn wird u.a. wegen Illegalem Kraftfahrzeugrennen und Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Personen, die durch den flüchtenden Roller gefährdet wurden oder auch Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der sachbearbeitenden Dienststelle, Verkehrsdienst Zimmern o.R., unter 0741/348790 zu melden.

