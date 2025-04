POL-KN: (Villingen, Lkrs. Schwarzwald-Baar-Kreis) Original VW-Kompletträder aus Tiefgarage entwendet (25.04.2025)

(Singen am Hohentwiel/Landkreis Konstanz) (ots) - Wie bereits berichtet https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6020355 kam es am Freitagabend ab 21.10 Uhr am Bahnhof in Singen zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Nachdem mehrere Gäste einer dortigen Gaststätte leichte ...

mehr