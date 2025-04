Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohenwiel/Landkreis Konstanz) - Abschlussmeldung zur Einsatzlage am Bahnhof in Singen (25.04.2025)

(Singen am Hohentwiel/Landkreis Konstanz) (ots)

Wie bereits berichtet https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6020355 kam es am Freitagabend ab 21.10 Uhr am Bahnhof in Singen zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Nachdem mehrere Gäste einer dortigen Gaststätte leichte Atemwegreizungen hatten wurde diese geräumt. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen lässt sich keine konkrete Ursache für die Reizungen verifizieren. Es wird vermutet, dass im Toilettenbereich eines im Bahnhofsgebäude befindlichen Gastronomiebetriebs eine atemreizende Substanz ausgebracht wurde. Durchgeführte Messungen der Feuerwehr, welche auch mit dem Gefahrgutzug des Landkreises Konstanzes ausgerückt war, verliefen negativ. Durch den Rettungsdienst, welcher mit insgesamt 46 Einsatzkräften aufgrund eines vermuteten Massenanfalls an Verletzten im Einsatz war, konnten 41 Personen registriert werden, welche leichte Symptome in Form von Kratzen im Hals verspürten. Eine weitere medizinische Versorgung der Personen war jedoch nicht erforderlich. Die Feuerwehren aus Singen und Konstanz waren mit insgesamt 50 Einsatzkräften vor Ort. Neben Beamten des Polizeireviers Singen und der Bundespolizei waren auch Kräfte des Kriminaldauerdiensts eingesetzt. Nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen konnte kurz vor Mitternacht der Schankbetrieb wiederaufgenommen werden. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt das Polizeirevier in Singen unter der Rufnummer 07731/8880 entgegen (AM).

