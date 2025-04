Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) 20-jährigen Autofahrer mit über 1,4 Promille erwischt (26.04.2025)

Singen (ots)

Beamte der Verkehrspolizei haben am frühen Samstagmorgen einen jungen Autofahrer erwischt, der stark betrunken auf der Werner-von-Siemens-Straße unterwegs war. Gegen 5 Uhr stellten sie einen Skoda Fabia fest, der auf der Werner-von-Siemens-Straße in Richtung Pfaffenhäule fuhr. Bei der Kontrolle des am Steuer sitzenden 20 Jahre jungen Mannes stellten sie Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab ein Ergebnis von über 1,4 Promille. Der Heranwachsende musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein behielten die Polizisten ebenfalls ein.

Er muss sich in einem Strafverfahren wegen der Trunkenheitsfahrt verantworten.

