POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen nach Einbruch in Gaststätte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Aufgrund eines Einbruchs in eine Gaststätte ermittelt derzeit das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen. Der Einbruch ereignete sich zwischen Sonntag 16:00 Uhr und Dienstag (19.11.2024) 09:50 Uhr in der Straße "Am Bürgergraten" in Bietigheim-Bissingen.

Bislang unbekannte Täter hebelten dort ein Fenster des Gebäudes auf und gelangten so in das Innere. Doer durchsuchten die Unbekannten diverse Schubladen und Schränke. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge machten die Täter keine Beute. Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter der 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

