Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Wohnungsbrand in der Pfaffengasse

Ludwigsburg (ots)

Wegen eines Wohnungsbrandes in einem Mehrparteienhauses war am Dienstag (19.11.2024) die Pfaffengasse in Sindelfingen kurzzeitig voll gesperrt. Gegen 14:30 Uhr verständigten Hausbewohner des Wohnhauses die Feuerwehr, nachdem in einer Wohnung mehrere Rauchmelder auslösten. Alarmierte Wehrkräfte der Feuerwehr öffneten gewaltsam die verschlossene Wohnungstüre der betroffenen Wohnung und stellten einen eingeschalteten Heizstrahler in der Wohnung fest, auf welchem Kleidungsstücke zum Trocknen lagerten. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht Zuhause. Mutmaßlich durch die Hitzeentwicklung fingen die Kleidungsstücke auf dem Heizstrahler Feuer und es kam zur Rauchentwicklung. Die Einsatzkräfte brachten die Kleidungsstücke sowie das Elektrogerät ins Freie und lüfteten die Wohnung. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von rund 50 Euro, an der aufgebrochenen Wohnungstüre dürfte sich der Schaden auf rund 1.500 Euro belaufen. Vorsorglich wurde das Mehrfamilienhaus evakuiert, sämtliche Bewohner konnten nach Beendigung der Einsatzmaßnahmen in ihre Wohnung zurückkehren. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell