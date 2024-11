Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Unbekannter zündet Böller in Tiefgarage und hinterlässt Hakenkreuze

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter trieb am Montag (18.11.2024) gegen 18.40 Uhr in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauskomplexes in der Ludwigstraße in Steinenbronn sein Unwesen. Nachdem der Unbekannte mutmaßlich zunächst einen Böller gezündet hatte, versprühte er anschließend den Inhalt eines Feuerlöschers in der Tiefgarage. Auch ein geparktes Fahrzeug sprühte er mit dem Löschschaum ein. Anschließend zeichnete er in den Schaum mehrere Hakenkreuze. Zudem hinterließ er auf dem Boden der Garage mit noch unbekannter Substanz ein mehr als ein Meter großes Hakenkreuz. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Für sachdienliche Hinweise stehen die Tel. 0800 1100225 sowie die E-Mail-Adresse hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zur Verfügung.

