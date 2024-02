Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0120 --Mutmaßlicher Drogenhändler in Walle gestellt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Walle, OT Walle, Waller Heerstraße Zeit: 27.02.2024, 21:50 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen nahmen am Dienstagabend einen 25 Jahre alten mutmaßlichen Drogenhändler in Walle vorläufig fest. Zuvor hatten sie beobachtet, wie er an einen weiteren Mann Drogen verkauft hatte.

Gegen 21:50 Uhr waren die Polizisten in Zivilkleidung in der Waller Heerstraße unterwegs, als sie auf den 25-Jährigen aufmerksam wurden. Sie konnten beobachten, wie ein Mann dem 25-Jährigen etwas übergab. Die Einsatzkräfte kontrollierten daraufhin den 51 Jahre alten Käufer, bei dem Marihuana aufgefunden wurde. In einer naheliegenden Kneipe konnte der 25-Jährige angetroffen und durchsucht werden. Dabei fanden die Polizisten Kokain, Marihuana, Bargeld sowie mehrere Mobiltelefone. Bei einer angeordneten Auto- und Wohnungsdurchsuchung stellten die Polizisten weitere Drogen, Bargeld und Beweismittel, wie Feinwaagen und Verpackungsmaterial sicher.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

