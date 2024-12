Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfall zwischen einem auf dem Hinterrad fahrendem Mofa und PKW

Stadthagen (ots)

(Dy) Am Dienstag, den 10.12.2024, gegen 13:30 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Stadthäger die Schachtstraße mit seinem Mofa in Richtung Schützenhaus. Hierbei fuhr er aus bisher ungeklärter Ursache zeitweise auf dem Hinterrad und stieß mit einem PKW, der vom Parkplatz der Kreissporthalle, nach links auf die Schachtstraße, einfahren wollte, zusammen. Der Führer des Mofas stürzt in Folge des Zusammenstoßes mit dem PKW des 18-jährigen Stadthäger und verletzt sich hierbei leicht an den Beinen. Er wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am PKW entsteht leichter Sachschaden, beim Mofa entsteht ein Totalschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

