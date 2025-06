Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 17.06.2025

Polizei Eschwege

41-Jähriger greift Polizisten an, leistet Widerstand, beleidigt und bedroht

Am Montagabend wurde die Beamten der Polizei Eschwege nach Wanfried gerufen, nachdem von Anwohnern gemeldet worden, dass ein Mann wahllos und aggressiv auf Autos einschlagen würde. Gegen 22.20 Uhr trafen die Beamten in der Ortslage von Wanfried auf einen polizeibekannten 41-Jährigen, der die eingesetzten Beamten Angriff, um sich trat, die Beamten bespuckte und sich den polizeilichen Maßnahmen vehement widersetzte. Dazu stieß er diverse Beleidigungen und Bedrohungen aus. Letztlich wurde der hoch aggressive und erheblich unter Rauschmitteln stehende 41-Jährige festgenommen und musste aufgrund seines Zustands in der Folge der Psychiatrie in Eschwege zugeführt werden. Ermittlungen wurde aufgenommen wegen Widerstand und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, sowie wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung. Zudem soll der 41-Jährige infolge seines Zustands noch eine Haustür beschädigt haben, so dass noch weitere Ermittlungen wegen Sachbeschädigung anhängig sind.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Am Montag wurde bei der Polizei Eschwege eine Verkehrsunfallflucht zur Anzeige gebracht. Demnach ist im Fliederweg in Eschwege zwischen Donnerstag 15.29 Uhr und Montag 15.15 Uhr ein geparkter schwarzer Audi A5 an der linken Fahrertür beschädigt worden. Der Schaden beläuft sich auf 2000 Euro, der Verursacher ist flüchtig. Hinweise zum Verursacher unter 05651/925-0.

Polizei Witzenhausen

Auffahrunfall durch abgebrochenen Überholvorgang

Ein 18-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen und ein 21-jähriger Autofahrer aus Cölbe befuhren am Montag gegen 16.10 Uhr in gleicher Richtung die L3464 von der Anschlussstelle B27 kommend in Richtung Wendershausen. Der 18-Jährige wollte dann den vorausfahrenden 21-Jährigen überholen, musste den Überholvorgang aufgrund von entgegenkommendem Fahrzeugverkehr jedoch abbrechen und wieder hinter dem Wagen des 21-Jährigen einscheren. Beim Wiedereinscheren geriet der 18-Jährige an den Wagen des 21-Jährigen, wodurch an beiden Autos Sachschaden entstand, der noch nicht abschließend beziffert ist.

67-Jährige soll geparktes Auto durch unbedachtes Türöffnen beschädigt haben

Die Polizei Witzenhausen wurde am Montagmorgen in die Südbahnhofstraße gerufen. Um 09.05 Uhr soll dort eine 67-Jährige aus Witzenhausen nach einem Parkvorgang beim Öffnen der Fahrertür ihres VW Pologegen die Beifahrertür eines geparkten Mercedes gestoßen sein. An dem Mercedes soll dadurch ein Schaden von 500 Euro entstanden sein. An dem Polo war eine Beschädigung in Höhe von 100 Euro feststellbar. In dem Mercedes saß die ebenfalls aus Witzenhausen stammende 33-Jährige Besitzerin, die den Vorfall beobachtete. Da es dann zu Unstimmigkeiten kam und die 67-Jährige die Verursachung des Schadens abstritt, wurde die Polizei hinzugerufen, die jetzt weitere Unfallermittlungen führt.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Am Montag wurde zwischen 08.00 Uhr und 17.15 Uhr ein geparkter grauer VW ID. 4 Pro an der linken vorderen Stoßstange beschädigt. Der Schaden ist noch nicht abschließend beziffert, der Verursacher ist flüchtig. Der Ein-/Ausparkunfall ereignete sich in der Steinstraße Witzenhausen, auf einem Parkplatz des Universitätsgeländes. Hinweise zum Verursacher unter 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

