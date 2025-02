Coesfeld (ots) - Auf einem Parkplatz am Bahnweg hat ein unbekannter Autofahrer einen weißen Seat Leon beschädigt. Dieser stand dort zwischen 16 Uhr am Samstag (01.02.25) und 12 Uhr am Sonntag (02.02.25). Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

mehr