Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 17.06.2025 (2)

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht; Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer dauern an

Am Montag wurde um 17.48 Uhr von Zeugen ein verunfallter VW Transporter in der Ortslage von Langenhain im Bereich Eschweger Straße (L 3424) /Hundsrückstraße gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei Eschwege vor Ort war das Fahrzeug dann jedoch nicht mehr anzutreffen. Der Spurenlage nach war der flüchtige Pkw beim Befahren der Landesstraße in Richtung Eschwege aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und im Anschluss mit einem Verkehrszeichen und einem Leitpfosten kollidiert. Der entstandene Schaden an den Verkehrseinrichtungen wird mit 1000 Euro angegeben. Durch die Hinweise von Zeugen auf das Fahrzeug samt Kennzeichen konnte bislang ermittelt werden, dass das Auto als Firmenfahrzeug und Transport von Arbeitskräften benutzt wird und auf einen 39-Jährigen aus Pößneck (Saale-Orla-Kreis) zugelassen ist. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer dauern noch an.

Körperverletzung, Diebstahl

Am Montag kam es um kurz vor 17.00 Uhr an der Bushaltestelle in der Reichensächser Straße in Eschwege zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 23-Jährigen aus Eschwege und einer ebenfalls aus der Kreisstadt stammenden 16-Jährigen. Beide waren früher liiert und bei dem jetzigen Zusammentreffen kam es dann zum Streitgespräch. In dessen Verlauf soll der 23-Jährige seine Ex-Freundin gegen das Schienbein getreten haben. Etwas später soll der junge Mann dann auch noch das Handy der 16-Jährigen an sich genommen und sich fußläufig entfernt haben. Der Vorfall wurde bei der Eschweger Polizei zur Anzeige gebracht. Ermittlungen wegen Körperverletzung und Diebstahl wurden gegen den 23-Jährigen aufgenommen.

Beleidigung, Bedrohung

Wegen Beleidigung und Bedrohung müssen sich jetzt ein 61-Jähriger und ein 46-Jähriger (beide aus Eschwege) verantworten. Die beiden Männer sollen aus einer mehrköpfigen Personengruppe heraus in der Bahnhofstraße, nahe des dortigen tegut-Marktes, eine aus Eisenach stammende 23-Jährige in unflätiger und bedrohlicher Weise angesprochen haben. Die 23-Jährige zog sich nach dem Vorfall, der sich am Montag gegen 19.43 Uhr ereignete, zunächst in den Einkaufsmarkt zurück und verständigte die Polizei. Die eintreffenden Beamten unterzog der betreffenden Personengruppe eine Kontrolle, sprach Platzverweise aus und leitete strafrechtlich Ermittlungen wegen Beleidigung und Bedrohung ein.

Polizei Sontra

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

In der Straße "Rödelbach" in Ringgau-Datterode, gegenüber der Diakonie, ist ein geparkter schwarzer Opel Astra von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Der Schaden an dem Opel befindet sich an der Fahrzeugfront im Bereich unterhalb der Scheinwerfer und ist noch nicht abschließend beziffert. Der Unfall ereignete sich am Montag zwischen 05.50 Uhr und 06.20 Uhr. Hinweise zu dem flüchtigen Verursacher unter 05651/925-0 an die Polizei Eschwege oder unter 05653/9766-0 an die Polizei Sontra.

Polizei Witzenhausen

Trunkenheitsfahrt

Die Beamten der Polizei Witzenhausen wurden am Dienstagmorgen von Zeugen über eine mögliche Trunkenheitsfahrt in der Kasseler Landstraße verständigt. Daraufhin unterzogen die Beamten einen 51-Jährigen aus Kassel mit seinem Fahrzeug einer Verkehrskontrolle im dortigen Bereich. Wie sich vor Ort herausstellte, stand der betreffende Mann tatsächlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 51-Jährigen um 06.40 Uhr einen Wert von rund 2,3 Promille. Der Verkehrsteilnehmer musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen, den Führerschein des Mannes behielten die Beamten ein. Gegen den 51-Jährigen Fahrzeugführer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich ermittelt.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell