Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 18.06.2025 (2)

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Versuchter Einbruch in Fahrradgeschäft; Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zu Mittwoch sind unbekannte Täter gegen etwa 04.20 Uhr in die Räumlichkeiten eines Fahrradhandels in Eschwege "Vor dem Brückentor" eingebrochen. Der/Die Täter verschafften sich von außen Zutritt zu einem Lagerraum und im weiteren Verlauf über eine Verbindungstür zu den angeschlossenen Geschäftsräumen. Von dem weiteren Tatvorhaben wurde dann aber offenbar abgelassen, nach derzeitigem Sachstand kam es nicht zu einem Stehlschaden. Das Fachkommissariat für Einbruchskriminalität übernimmt in der Folge die weiteren Ermittlungen und bittet um Hinweise unter 05651/925-0.

Schlägerei beim Wichtelfest; Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag soll es auf dem Wichtelfest in Reichensachsen zu einer Schlägerei gekommen sein, bei der ein 18-Jähriger und ein 22-Jähriger, beide aus Meißner, mehrere Verletzungen davontrugen. Wie die Polizei Eschwege berichtet, kam es offenbar gegen 03.00 Uhr auf dem Festplatz (Bahnhofstraße) unmittelbar vor dem dortigen Festzelt zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Geschädigten und einer anderen Personengruppe. In der Folge eskalierte der Streit in einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf die Geschädigten durch Schläge und Tritte aus der anderen Personengruppe heraus verletzt wurden. Die Polizei Eschwege hat wegen des Vorfalls Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und sucht nun weitere Zeugen des Vorfalls. Hinweise werden unter 05651/925-0 entgegengenommen.

Polizei Sontra

Ermittlungen gegen Fußgänger wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Gegen einen 40-Jährigen aus Waldkappel haben die Beamten der Polizeistation Sontra jetzt strafrechtliche Ermittlungen wegen eines Verkehrsdelikts eingeleitet. Am Dienstagabend wurde der Polizei ein Mann gemeldet, der in aggressiver Weise als Fußgänger auf der Fahrbahn stehen würde und den Verkehr beeinträchtige. In dem Zusammenhang wurde auf der Eisenacher Straße (B 7) in Röhrda ein Lkw-Fahrer durch den 40-Jährigen zum Bremsen und Anhalten gezwungen. Eine verständigte Streife der Polizei Sontra konnte den 40-Jährigen dann später auch antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Der Mann stand zu diesem Zeitpunkt nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss (Alcotest um 22.45 Uhr ca. 1,7 Promille), so dass er sich einer Blutentnahme unterziehen musste und sich in der Folge wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten muss.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell