Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 20.06.2025

Eschwege (ots)

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

In der Straße Wolfsgraben ist zwischen Dienstag 17.00 Uhr und Mittwoch 17.00 Uhr ein geparkter weißer Peugeot 508 sw (Kombi) beschädigt worden. Der Schaden befindet sich am hinteren linken Radlauf und der hinteren linken Tür und wird auf 1000 Euro beziffert. Hinweise zum Verursacher an die Polizei Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Sontra

Spiegel von Pkw beschädigt; Polizei sucht Zeugen

In der Stettiner Straße in Sontra haben Unbekannte bei einem grünen Pkw Daimler A 160 den rechten Außenspiegel mutwillig beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf 150 Euro. Ereignet hat sich der Vorfall zwischen Mittwoch 22.30 Uhr und Donnerstag 09.00 Uhr. Hinweise an die Polizei Sontra unter 05653/9766-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Brand in leerstehendem Hotel; Schaden ca. 100.000 Euro; Polizei sucht Zeugen

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sind am Donnerstagabend um 22.40 Uhr zu einem Brand in dem leerstehenden Hotel- und Restaurantkomplex "Zur lichten Aue" in Hessisch Lichtenau, Desseler Straße, gerufen worden. Dort kam es im Dachgeschoss zu einem Brandausbruch, von dem nach jetzigem Stand 5 Zimmer nebst Dachstuhl unmittelbar betroffen sind. Daneben kam es im Rahmen der Löscharbeiten noch zu weiteren Gebäudeschäden durch Löschwasser. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen beläuft sich der Sachschaden hier auf 100.00 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Im Laufe der Nacht von Donnerstag auf Freitag mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr die zunächst abgeschlossenen Löscharbeiten nochmals aufnehmen, nachdem entflammende Glutnester erneut zu einem Brandausbruch geführt hatten. Im Einsatz waren neben der Polizei über 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Hessisch Lichtenau und Spangenberg und vorsorglich zudem mehrere Rettungskräfte. Hinsichtlich der Brandursache übernimmt das Fachkommissariat für Branddelikte der Eschweger Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird vom Verdacht der Brandstiftung ausgegangen, u.a. gibt es Hinweise auf eine 3-köpfige Personengruppe, die sich gegen 22.00 Uhr in verdächtiger Weise im Nahbereich des Objektes bzw. auch darin aufgehalten haben soll. Beschreibung: männlich; ca. 30-40 Jahre alt; dunkel gekleidet; ca. 180-190 cm groß; 1x kräftige Statur; 2 x normale Statur. Weitere Hinweise nimmt die Kripo in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag befuhr ein 77-Jähriger aus Northeim mit einem Wohnmobil gegen 14.10 Uhr die Bundesstraße B 27 von Bad Sooden-Allendorf kommend in Richtung Neu-Eichenberg. In Höhe eines Feldwegs nahe Unterrieden passierte der 77-Jährige mit seinem Fahrzeug einen rechtsseitig gelegenen Feldweg. Auf dem Feldweg, an der Einmündung zur Bundesstraße, stand zu diesem Zeitpunkt ein Traktor mit hochgefahrener Frontschaufel. Als der 77-Jährige mit dem Wohnmobil den Traktor passierte, kam es zu einer seitlichen Kollision, wodurch die Markise des Wohnmobils Schaden nahm. Der Schaden wird auf 3000 Euro beziffert. Der beteiligte Traktor entfernet sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei in Witzenhausen hat Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise zum Verursacher unter 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

