Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 10-jähriger Junge bei Unfall schwer verletzt

Schwerin (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde ein 10-jähriges Kind im Stadtteil Mueßer Holz von einem Pkw erfasst und erlitt dabei nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge trat der Junge gegen 16:00 Uhr trotz einer roten Ampel auf die Fahrbahn der Hamburger Allee. Er war in Begleitung von zwei weiteren Kindern, die vorschriftsmäßig am Straßenrand stehen geblieben sein sollen.

Eine 31-jährige Fahrerin eines grauen Skoda Karoq habe den Unfall trotz einer Notbremsung nicht verhindern können. Das Kind wurde zunächst vor Ort medizinisch versorgt und anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Alle beteiligten Personen sind deutsche Staatsangehörige.

