POL-HRO: Betrunkener Radfahrer sorgt für Polizeieinsatz

Hagenow (ots) - Am 20.03.2025 gegen 22:05 Uhr kam es zu einem Brand im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in Hagenow. Nach derzeitigem Ermittlungstand geriet, aus bisher ungeklärter Ursache, ein dort abgestellter Kinderwagen in Brand. In der weiteren Folge griff das Feuer auf eine, an der Hauswand angebrachte, Infotafel über, welche stark beschädigt wurde. Durch das Feuer wurde der Hausflur stark verrußt, jedoch ist das Mehrfamilienhaus weiterhin bewohnbar. Die Anwohner ...

mehr