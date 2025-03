Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Hausflurbrand in Hagenow

Hagenow (ots)

Am 20.03.2025 gegen 22:05 Uhr kam es zu einem Brand im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in Hagenow. Nach derzeitigem Ermittlungstand geriet, aus bisher ungeklärter Ursache, ein dort abgestellter Kinderwagen in Brand. In der weiteren Folge griff das Feuer auf eine, an der Hauswand angebrachte, Infotafel über, welche stark beschädigt wurde. Durch das Feuer wurde der Hausflur stark verrußt, jedoch ist das Mehrfamilienhaus weiterhin bewohnbar. Die Anwohner blieben alle samt unverletzt. Durch das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Hagenow, welche mit 20 Kameraden vor Ort waren, konnte eine Ausdehnung des Brandes verhindert werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat Spuren am Brandort gesichert und ermittelt nun wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Jan Dietze Polizeiobermeister Polizeirevier Hagenow

