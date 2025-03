Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Über 30 Graffitis an Grabower Schule

Grabow (ots)

In der Nacht zu Donnerstag haben unbekannte Täter eine Regionale Schule in Grabow mit zahlreichen Farbschmierereien beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden in der Zeit zwischen 19:00 Uhr bis 06:00 Uhr mindestens 32 Graffitis an dem Schulgebäude sowie dem Schulgelände aufgenommen, wobei mehrere Schriftzüge offenbar mit Bezug zum Fußballverein "FC Hansa Rostock" und auch ein Hakenkreuz aufgesprüht wurden. Durch den Farbauftrag mit silberner und schwarzer Farbe entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Die Polizei hat Strafanzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung aufgenommen. Zudem werden Zeugen gebeten, die Hinweise zur Tat in der Prislicher Straße geben können, sich bei der Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874 4110) zu melden.

