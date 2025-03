Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Güstrow (ots)

Beim Zusammenstoß mit einem Pkw wurde ein 39-jähriger Fußgänger schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich heute Mittag gegen 12:50 in der Neukruger Straße in Güstrow. Dabei war die Fahrerin eines Pkw Skoda zunächst aus der Wendenstraße kommend in die Neukruger Straße eingebogen und dann in Höhe der Lichtzeichenanlage mit dem Fußgänger kollidiert. Ob die 83-jährige Skodafahrerin trotz rotem Lichtsignal fuhr, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der Fußgänger erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde u.a. mit dem Verdacht auf eine Beinfraktur ins Krankenhaus eingeliefert. Schaden am unfallbeteiligten Fahrzeug entstand nicht.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell