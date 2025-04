POL-HI: Auspuff, Reifen und viele weitere Kfz-Teile kontrolliert

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM (vos). Am 26.04.2025 in der Zeit von 11:15 Uhr bis 13:15 Uhr wurde in der Sedanstraße in eine Wohnung eingebrochen. Bislang unbekannte Täter hebelten in einem Mehrfamilienhaus die Tür auf und durchsuchten die Wohnung. Ob etwas gestohlen wurde, kann aktuell noch nicht gesagt werden. Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der ...

