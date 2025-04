POL-HI: Verkehrsüberwachungen PK Bad Salzdetfurth

Polizeiinspektion Hildesheim

SCHELLERTEN / BOCKENEM / HOLLE (erb). Am frühen Vormittag des 28. April 2025 führte die Polizei Bad Salzdetfurth an zwei Orten Verkehrsüberwachungsmaßnahmen durch.

Los ging es zunächst in der Breiten Straße in 31174 Schellerten, Ortsteil Dinklar. Hier standen die Kleinsten im Fokus der Beamten: Sie überwachten die sichere Anreise der Schüler zur dortigen Grundschule (Bördeschule) und überprüften die sogenannten "Elterntaxis". Erfreulicherweise wurden dabei keine nennenswerten Beanstandungen festgestellt, sodass die Beamten keine Verwarn- oder Bußgelder erheben mussten.

Im Anschluss stand der Unfallschwerpunkt am "Upstedter Kreuz" auf dem Programm. An der dortigen Kreuzung (Landesstraße 493 / Kreisstraße 315) kam es in den letzten Jahren immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen. Ursächlich waren dort oft Vorfahrtsverletzungen. Die Polizeibeamten kontrollierten unter anderem die Einhaltung der Haltegebote der Stoppschilder. Hierbei ahndeten sie sechs Verstöße.

Bereits am Vortag, am 27. April 2025, wurden stationäre und mobile Verkehrskontrollen am Netter Weinberg durchgeführt. Auch auf der beliebten Motorradstrecke kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Unfällen und Beschwerden der Anwohner über riskante Fahrmanöver, hohe Geschwindigkeiten und Lärmbelästigungen. In Summe wurden sieben Verkehrsverstöße festgestellt, bei denen eine mündliche Verwarnung nicht mehr infrage kam. Hier wurden, beispielsweise wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

