Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizeieinsatz nach Bedrohung mit Schreckschusspistole

Hildesheim (ots)

DIEKHOLZEN (vos). Am Sonntagmorgen gegen 08:10 Uhr kam es im Kreuzkamp in Söhre zu einem größeren Polizeieinsatz. Eine Anwohnerin hatte mitgeteilt, dass ein Nachbar im Mehrfamilienhaus mit einer Schusswaffe herumlaufe und damit drohe, Menschen umzubringen. Der Einsatzort wurde sofort mit mehreren Funkstreifen angefahren. Noch während die eingesetzten Polizisten das Gebäude umstellten, trat der 45-jährige Verursacher mit einem Schraubendreher in der Hand aus dem Gebäude und ließ sich nach Ansprache widerstandslos zu Boden sprechen. Eine Durchsuchung führte zum Auffinden einer nicht geladenen Schreckschusspistole. Im Anschluss ergaben sich Hinweise auf eine akute psychische Erkrankung beim Verursacher, weswegen er schließlich einem Hildesheimer Krankenhaus zugeführt wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell