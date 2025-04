Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufrufe nach Wohnungseinbruch und Unfallflucht

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (vos). Am 26.04.2025 in der Zeit von 11:15 Uhr bis 13:15 Uhr wurde in der Sedanstraße in eine Wohnung eingebrochen. Bislang unbekannte Täter hebelten in einem Mehrfamilienhaus die Tür auf und durchsuchten die Wohnung. Ob etwas gestohlen wurde, kann aktuell noch nicht gesagt werden. Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05121-939-115 mit der Polizei Hildesheim in Verbindung zu setzen.

Ebenfalls am Samstag in der Zeit von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr kam es im Hottelner Weg in Drispenstedt zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Dabei wurde ein am Straßenrand geparkter weißer VW Transporter am linken Außenspiegel beschädigt. Auch hierzu werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Hildesheim zu melden.

